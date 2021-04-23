Клицунова: агротуризм в каком-то смысле спас внутренний туризм

, – обратила внимание Клицунова.Она отметила, что в период пандемии каждый владелец агроусадьбы сам решал, как действовать. Кто-то закрывался, кто-то использовал и использует домики в деревне для уединения своей семьи. В выигрыше те, у кого на территории есть отдельные домики для гостей., – озвучила тренды представитель «Отдыха в деревне».Напомним, в 2020 году агротуризм – это, пожалуй, один из сегментов туризма, который незначительно пострадал от влияния пандемии. Число гостей сократилось всего на 20 процентов. При этом количество агроусадеб даже выросло.