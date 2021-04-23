Агротуризм в каком-то смысле спас внутренний туризм. Таким мнением во время 23-й международной туристической выставки-ярмарки «Отдых-2021» поделилась председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова.
– Люди хотели отдыха, хотели уединения. В усадьбы поехали те, кто никогда там не был. И они были приятно удивлены. Думаю, эти люди останутся потенциальными туристами. Пусть не все. Но многие взяли на вооружение такой вид отдыха, – обратила внимание Клицунова.
Она отметила, что в период пандемии каждый владелец агроусадьбы сам решал, как действовать. Кто-то закрывался, кто-то использовал и использует домики в деревне для уединения своей семьи. В выигрыше те, у кого на территории есть отдельные домики для гостей.
– Люди хотят условно прежней жизни – отдыха на природе, концертов, свадеб. Территория агроусадеб позволяет соблюсти социальную дистанцию при этом. Примечательно, что о больших мероприятиях уже не приходится говорить. Те же свадьбы стали скромнее, до 25–30 человек. Такое ощущение, что так и останется, это тоже интересно. Владельцы переориентируются на детей, пожилых граждан, любителей здорового образа жизни и желающих провести активные или уединенные выходные, – озвучила тренды представитель «Отдыха в деревне».
Напомним, в 2020 году агротуризм – это, пожалуй, один из сегментов туризма, который незначительно пострадал от влияния пандемии. Число гостей сократилось всего на 20 процентов. При этом количество агроусадеб даже выросло.
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Клицунова: агротуризм в каком-то смысле спас внутренний туризм
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