Клишевич: если сохраним независимость, то Беларусь и дальше будет развиваться

Если сохраним независимость, то Беларусь и дальше будет развиваться. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич по итогам Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию:





– В Послании мы услышали достаточно серьезные посылы по сохранению независимости и суверенитета нашей страны. Это сегодня фундамент всех тех вопросов, о которых говорил Президент. Если сохраним независимость, то Беларусь и дальше будет развиваться. А я уверен, что мы ее сохраним. Ситуация, конечно, сегодня достаточно непростая. Но с той решительностью, с которой выступал и действует Глава государства, у меня нет сомнений, что мы движемся в правильном направлении. Мы видим, как идет борьба за умы... Нужно переформатировать наши национальные силы безопасности, чтобы обезопасить себя от этого опасного «информационного фастфуда», который пытаются влить в головы, особенно молодежи. Борьба идет нешуточная, но мы выстоим и сохраним свою страну. Как сказал Президент, «любимую не отдают» …