В Токио продолжаются летние Олимпийские игры, на которых уже разыграли десятки наград. В медальном зачете второй день подряд лидирует Китай. И если вчера количество выигранных золотых наград было равным результату Японии, сегодня атлеты Поднебесной значительно оторвались от других спортсменов.
У Китая на данный момент 19 золотых наград, 10 серебряных и 11 бронзовых (19-10-11). На втором месте Япония – 17-4-7. Третью строчку в списке, как и вчера, занимают США – 14-16-11.
Также в десятку лидеров входят Россия (10-14-10), Австралия (9-2-11), Великобритания (6-9-9), Южная Корея (5-4-6), Нидерланды (3-7-5), Франция (3-5-5), Германия (3-4-9).
Если судить по общему числу наград, почти вровень идут США (41) и Китай (40). Россияне завоевали 34 медали, японцы – 28.
Инфографика: olympics.com
В списке 63 позиции, некоторые места делятся между странами с одинаковыми результатами. Беларуси в рейтинге пока нет. Из наших соседей, кроме России, в медальном зачете представлены Латвия (34 место, 1 золото), Польша (51 место, 1 серебро), Украина (58 место, 4 бронзы).
Олимпиада в Токио завершится 8 августа. О главных событиях Игр за 30 июля читайте в нашем обзоре.
Опубликовано:
1564
Китай вырвался вперед: медальный зачет на Олимпиаде по итогам 30 июля
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: