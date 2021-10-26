Китай ввел карантин в городе с населением в 3,7 млн человек из-за вспышки COVID-19

В городе Ланьчжоу, который является административным центром провинции Ганьсу, введен карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.
Как отметили городские власти, с 26 октября жителям населенного пункта нельзя покидать свои дома без крайней необходимости. В жилых комплексах будет действовать пропускная система, разрешена только бесконтактная доставка продуктов питания.
По последней информации, размещенной государственным комитетом по вопросам здравоохранения Китая, 25 октября в Ланьчжоу было зафиксировано шесть локальных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с 18 октября в Ланьчжоу было обнаружено 39 локальных случаев заболевания.
В Ланьчжоу проживает по меньшей мере 3,7 миллиона человек. Город является административным центром провинции Ганьсу, находящейся на северо-западе Китая.
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