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  2. Китай ввел карантин в городе с населением в 3,7 млн человек из-за вспышки COVID-19

Китай ввел карантин в городе с населением в 3,7 млн человек из-за вспышки COVID-19

В городе Ланьчжоу, который является административным центром провинции Ганьсу, введен карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.


Как отметили городские власти, с 26 октября жителям населенного пункта нельзя покидать свои дома без крайней необходимости. В жилых комплексах будет действовать пропускная система, разрешена только бесконтактная доставка продуктов питания.

По последней информации, размещенной государственным комитетом по вопросам здравоохранения Китая, 25 октября в Ланьчжоу было зафиксировано шесть локальных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с 18 октября в Ланьчжоу было обнаружено 39 локальных случаев заболевания.

В Ланьчжоу проживает по меньшей мере 3,7 миллиона человек. Город является административным центром провинции Ганьсу, находящейся на северо-западе Китая.

Фото: pixabay.com
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