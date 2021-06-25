В 2021–2024 годах Беларусь привлечет льготный покупательский кредит Экспортно-импортного банка Китая. Об этом стало известно из постановления Совета Министров Беларуси от 23 июня текущего года № 355, размещенного официально в пятницу, 25 июня, на Национальном правовом интернет-портале.
Кредит в размере 19,55 млн долларов будет предоставлен Беларуси сроком на 9 лет. Денежные средства будут направлены на осуществление инвестиционного проекта "Реконструкция ПС 220 кВ "Столбцы" с переводом на напряжение 330 кВ и возведением ВЛ 330 кВ Столбцы – Барановичи" (строительство третьей и четвертой очередей).
Проведение переговоров по проекту кредитного соглашения и подписание документа поручено Министерству финансов.
Фото: БЕЛТА
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Китай предоставит Беларуси кредит в размере 19,55 млн долларов на реконструкцию подстанции 220 кВ "Столбцы"
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