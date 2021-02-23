Китай по итогам 2020 года стал вторым торговым партнером Беларуси после России

«Двусторонний товарооборот Беларуси и Китая составил 4,6 млрд долларов США, превысив показатель 2019 года на 0,8 млн долларов. Экспорт белорусской продукции увеличился на 9,4% (776,9 млн долларов), импорт сократился на 1,7% (3840,5 млн долларов). Торговое сальдо сложилось в пользу Китая, при этом разрыв сократился на 4,1%», – рассказали в посольстве Беларуси в КНР.Драйвером белорусского экспорта в Китай стала продукция сельского хозяйства и деревообработки, продемонстрировав двукратное увеличение. На текущую дату в Китае аккредитовано 105 белорусских производителей сельхозпродукции.– подчеркнули в белорусской дипломатической миссии.