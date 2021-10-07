Кирсти Ковентри возглавила координационную комиссию летней Олимпиады 2032 года

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию и член Международного олимпийского комитета зимбабвийка Кирсти Ковентри возглавила координационную комиссию летних Олимпийских игр – 2032 в Брисбене. Об этом сообщается на сайте МОК.
Фото: olympics.com
В комитете отметили, что Кирсти Ковентри возглавит новое поколение членов МОК в этой комиссии. Спортсменка обладает всем необходимым опытом для выполнения этой важной задачи.
В свою очередь Ковентри заявила, что руководить координационной комиссией Игр для нее большая честь.
– Как пятикратный участник Игр и бывшая глава комиссии атлетов МОК, я всегда буду ставить спортсменов во главу угла на этих Играх, – сказала спортсменка.
Напомним, Брисбен был избран столицей XXXV Олимпийских игр в июле на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.