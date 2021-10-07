Кирсти Ковентри возглавила координационную комиссию летней Олимпиады 2032 года

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В комитете отметили, что Кирсти Ковентри возглавит новое поколение членов МОК в этой комиссии. Спортсменка обладает всем необходимым опытом для выполнения этой важной задачи.В свою очередь Ковентри заявила, что руководить координационной комиссией Игр для нее большая честь., – сказала спортсменка.Напомним, Брисбен был избран столицей XXXV Олимпийских игр в июле на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.