Российский эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал, кто, по его мнению, в 2021 году может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает РИА Новости.
Киркоров хотел бы, чтобы страну представляла группа Little Big.
Согласно условиям «Евровидения», страны-участницы могут сами решать – оставлять артиста, который был заявлен в прошлом году или выбирать нового, резюмировал певец.
- Я бы, конечно, очень хотел, чтобы поехала группа Little Big. Я и мои дети – невероятные фанаты этой группы, мы с ними дружим. Было бы очень хорошо, чтобы наши команды там встретились, и мы бы болели друг за друга, - отметил Киркоров. Напомним, в этом году исполнитель стал продюсером молдавской участницы конкурса Натальи Гордиенко.
Король эстрады уверен, что группа выпустил классную композицию, как и в прошлом году, когда у них были все шансы на победу".
Российская панк-рейв группа Little Big в мае прошлого года должна была представлять Россию на "Евровидение" в Роттердаме, но конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса. Музыкальный клип группы на конкурсную песню Uno набрал свыше 134 миллионов просмотров на YouTube-канале "Евровидения".
К слову, ранее участники группы рассказали, что планируют отправить несколько песен на национальный отбор "Евровидения-2021".
Фото: РИА Новости
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Киркоров рассказал, кого бы хотел видеть на "Евровидении-2021" от России
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