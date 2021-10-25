Кипр изменил эпидемический статус пяти стран

Власти страны скорректировали список стран, которые причислены к красной зоне. Это следует из актуального недельного реестра деления стран на эпидемические категории, который сегодня разместило кипрское министерство здравоохранения. Он вступит в силу 28 октября, пишет ТАСС.
Согласно реестру статус 4 стран понижается. Лихтенштейн с 28 октября исключается из зеленой категории, откуда невакцинированные туристы могут приезжать на Кипр без необходимости прохождения тестов на коронавирус, и переместится в оранжевую, где требуется один анализ, пройденный в стране вылета не ранее чем за трое суток до отправки авиарейса. Еще три страны – Польша, Нидерланды и Исландия – отправятся из оранжевой зоны в красную, где от непривитых граждан требуются уже два теста, один из которых нужно сдать в аэропорту страны прилета.
Сообщается, что статус одной страны с четверга будет повышен: Республика Корея сменит красную категорию на оранжевую.
В период с 28 октября по 3 ноября в зеленой зоне будут находиться 8 государств, в оранжевой 20, в красной –34. Все остальные страны включены в серую зону, откуда на Кипр можно приезжать, только имея специальное разрешение с условием последующего пребывания на двухнедельном карантине. Но его можно уменьшить до одной недели, если сдать по ее истечении за свой счет тест на COVID-19, который покажет отрицательный результат.
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