Американская компания Metro-Goldwyn-Mayer, снявшая «Унесенные ветром», фильмы о Джеймсе Бонде и другие, оказалась в тяжелом финансовом положении. Об этом сообщает Super.ru.
Судя по всему, студия будет первой, кто не переживет пандемию: владельцы MGM выставили компанию на продажу. По сообщениям The Wall Street Journal, холдинг планирует совершить сделку через инвестиционные банки Morgan Stanley и LionTree LLC, которые уже начали официальный процесс продажи.
Рыночная стоимость MGM оценивается в 5,5 миллиарда долларов: в эту сумму входят стоимость акций и долговая нагрузка.
Компания Metro-Goldwyn-Mayer существует с 1924 года, а в ее фильмотеке есть такие культовые картины, как «Рокки», «007», а также трилогия «Хоббит». К слову, это уже не первый раз, когда компания испытывает финансовые трудности. В 2010-м MGM объявляла себя банкротом, но позже руководство отозвало свое заявление.
Фото: Super.ru
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Киностудию Metro-Goldwyn-Mayer продадут из-за долгов
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