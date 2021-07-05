Из жизни ушел режиссер Владимир Меньшов. Смерть наступила из-за последствий COVID-19, передает РИА Новости.
– Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году, – подчеркивается в тексте соболезнования "Мосфильма".
Коллектив "Мосфильма" выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким широко известного режиссера.
– Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей, – добавляется в сообщении.
В настоящий момент дата и время прощания с Владимиром Меньшовым неизвестны, данную информацию объявят позже.
Владимир Меньшов появился на свет 17 сентября 1939 года в Баку Азербайджанской ССР. В 1957 году с серебряной медалью окончил школу и поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии. С 1970 по 1976 год режиссер работал по договорам на киностудиях "Мосфильм", "Ленфильм" и на Одесской киностудии. Его знаменитая картина "Москва слезам не верит" в 1981 году получила "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Среди известных работ Владимира Меньшова также "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", "Розыгрыш" и другие. Как актер Владимир Меньшов сыграл по меньшей мере 100 ролей.
Фото: РИА Новости
Опубликовано:
1384
Кинорежиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter