Кинолог рассказал, чем для собак опасно катание на санках

Любители собак зимой иногда находят такую забаву – катать животное на санках и тюбингах. Однако это развлечение для собак не подходит, более того, может оказаться опасным. Почему, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, слова которого передает РИА Новости.
Кинолог отметил, что для собаки катание на санках – это большой стресс, так как она не может в них удержаться. Тюбинги же могут не просто развивать большую скорость, но еще и закручиваться вокруг своей оси. «На большой скорости ими непросто управлять даже взрослому человеку, порой такую «ватрушку» просто невозможно остановить. Если тюбинг начинает раскручиваться, это лишает возможности ориентироваться в пространстве. Таким образом эта забава превращается в опасный аттракцион для собаки», – объяснил Владимир Голубев.
Специалист посоветовал вместо катаний устраивать с собаками обычные прогулки по заснеженному лесу – это для животных будет намного полезнее.
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