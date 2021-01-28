Специалист считает, что питомца лучше покупать в возрасте трех месяцев: на этом этапе он уже будет иметь все необходимые прививки, отлучен от материнского молока и может легко адаптироваться к новому дому и семье. Об этом пишет РИА Новости.
– Я бы не рекомендовал брать слишком маленького щенка. Хороший возраст – три месяца. К этому времени он уже достаточно гибок и сможет хорошо адаптироваться на новом месте, – объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Эксперт уточнил, что к трехмесячному возрасту щенку должна быть сделана первая вакцинация (обычно ее делают в возрасте 8 недель).
Если щенка рано разлучить с матерью, в будущем у него могут появиться проблемы в общении с другими собаками и поведении.
– Когда щенок питается материнским молоком, у него закладывается иммунная система, которая защищает собаку, особенно в первые месяцы жизни. В то же время начинается важный этап социализации, который невозможен без взаимодействия со своими братьями, сестрами и общения с матерью. Малыш учится общаться с cородичами, выстраивая механизм взаимодействия. В этот период происходит формирование его темперамента и личности, – обозначил Владимир Голубев.
В то же время кинолог отметил, что эти советы распространяются на любителей. Профессиональные собаководы, наоборот, берут щенка как можно раньше, поскольку знают, как правильно ухаживать и воспитывать собаку с малого возраста.
Фото: pixabay.com
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Кинолог назвал лучший возраст щенка для покупки
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