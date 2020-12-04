Вечером 3 декабря жительница столицы позвонила в оперативно-дежурную службу Департамента охраны МВД и попросила помочь ей отыскать пропавшую собаку.
Хозяйка вывела на прогулку своего шпица по кличке "Луна" и сама не заметила, как питомец пропал из виду – семья так и не смогла отыскать его самостоятельно. С просьбой помочь обратились к "совам".
– На улице уже было темно, к тому же собака довольно мелкой породы. На помощь отправился кинолог Заводского ОДО и служебный пес Фокс. Хозяйка предоставила шерсть своего пушистого друга – наш четырехлапый «сыщик» моментально взял след и сориентировался на местности. Пропажу обнаружили в нескольких кварталах от дома, – поделилась старший инспектор группы информации и общественных связей Департамента охраны МВД Анастасия Марченко.
Женщина и две ее дочери забрали своего любопытного питомца и искренне поблагодарили милиционера и его коллегу.
Фото: ДО МВД
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Кинолог и служебный пес МВД помогли минчанке найти пропавшего питомца
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