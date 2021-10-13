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"Киноэкипаж" готовится к возвращению на Землю

"Киноэкипаж" в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, а также космонавта Олега Новицкого приступили к тренировкам по возвращению с орбиты. Информация об этом появилась на сайте "Роскосмоса".


- Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий вместе с участниками космического полета проводит подготовительные операции и тренировки для предстоящей посадке корабля "Ю.А.Гагарин" (Союз МС-18), - отмечается в сообщении. 

Космонавт и участники полета изучают бортовую документацию и консультируются со специалистами на Земле, отвечающими за безопасную посадку.

Посадка "киноэкипажа" запланирована на утро 17 октября в казахстанской степи.

В обеспечении посадки от Центрального военного округа задействованы около двухста человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около двадцати единиц спецтехники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий "Синяя птица". Пересильд и Шипенко отправились на МКС для съемок художественного фильма "Вызов".

Фото: РИА Новости
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