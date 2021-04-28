Карантинные меры, принятые в столице Украины для борьбы с распространением COVID-19, будут ослаблены с 1 мая. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, пишет Укринформ.
«Сегодня утром Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мер в столице [Украины]», – заявил Кличко.
Он также выразил надежду, что Киев выведут из красной зоны.
По словам политика, с 1 мая весь наземный общественный транспорт и метро Киева возобновят перевозки пассажиров в обычном режиме. При этом противоэпидемические нормы и правила по-прежнему должны соблюдаться.
Также с началом последнего весеннего месяца в столице Украины возобновят работу заведения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и центры предоставления административных услуг.
Фото: pixabay.com
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Киев с 1 мая ослабит карантин
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