Корзину из 76 красных роз к монументу Победы от ведомства возложил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. Великая Отечественная война унесла жизни родных Андрея Павловича. Горе, которое обрушилось на советский народ в 1941 году, лишило Андрея Худык, его современников и их потомков общения с безвременно ушедшими близкими. Они ушли в огни кровавых боев за Победный салют. Ушли несломленными, оставив в наследие свободу, мир, радость от встречи друг с другом и Великую Победу над нацистским злом.
– Память – это и забота о будущем, – обратил внимание министр природных ресурсов и охраны окружающей среды. –Кто, как не мы, ныне живущие на этой земле, должны, просто обязаны помнить и чтить наших героев Великой Отечественной войны. Тех, кто дал нам мир и возможность жить на этой благодатной белорусской земле много десятилетий под мирным солнцем и небом. Сегодняшний праздник мы встречаем с твердой уверенностью в завтрашнем дне. Мы убеждены, что своим ратным, профессиональным, честным, мирным трудом не дадим никому переписать историю, обеспечим достойное будущее поколений.
В моей семье, к сожалению, погибли на войне двое дедушек, которых я не помню. Погибли дяди, тети. Поэтому наша семья, как и многие белорусские, украинские, российские семьи, пострадала от коричневой чумы. Я стараюсь сегодня своим детям и внукам напоминать о страхе и горе войны, о сожженных землях, трагических историях людей, чтобы они помнили об этом вечно, передавали эти знания из поколения в поколение и не допустили больше таких событий на нашей земле.
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Худык: кто как не мы, ныне живущие на этой земле, обязаны помнить и чтить наших героев Великой Отечественной войны
Худык: кто, как не мы, ныне живущие на этой земле, обязаны помнить и чтить наших героев Великой Отечественной войны
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