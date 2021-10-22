Худык: Беларусь категорически не приемлет дискриминационный подход к сторонам Орхусской конвенции

Беларусь категорически не приемлет дискриминационный подход к какой-либо из сторон Орхусской конвенции. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, выступая на сегменте высокого уровня седьмой сессии совещания сторон Орхусской конвенции, проинформировали в пресс-службе Минприроды.
Седьмая сессия совещания сторон конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), и ее сегмента высокого уровня проходила в Женеве с 18 по 20 октября.
На мероприятии обсуждались процедуры и механизмы, способствующие осуществлению конвенции, возможность присоединения к конвенции государств, расположенных за пределами региона Европейской экономической комиссии ООН, взаимоотношения между конвенцией, иными соответствующими многосторонними природоохранными соглашениями и другими партнерами, а также программа работы и функционирования конвенции. Кроме того, обсуждался вопрос невыполнения своих обязательств такими участниками международного договора, как ЕС, Литва, Чехия, Австрия, Беларусь и др.
«В отношении Беларуси было принято решение, что страна должна быть лишена своих привилегий по Орхусской конвенции с 1 февраля 2022-го, если не восстановит регистрацию ОО «Экодом» до 1 декабря 2021 года, которое ранее была ликвидировано за нарушение белорусского законодательства», – сообщили в пресс-службе.
«Беларусь категорически не приемлет исключительный, дискриминационный подход к какой-либо из сторон конвенции. Мы решительно не согласны с выводом о том, что в Беларуси стремительно ухудшается ситуация для лиц, осуществляющих свои права по конвенции. Считаем этот вывод безосновательным и политически мотивированным», – заявил Андрей Худык.
По мнению белорусской стороны, на совещании сторон в нарушение правил процедуры и без должного внимания к аргументам заинтересованной страны вынесены дополнительные выводы и рекомендации по Беларуси в связи с жалобой представителей бывшего ОО «Экодом».
Андрей Худык подчеркнул, что реализация гражданами и общественными объединениями прав по конвенции не должна отождествляться с неприкосновенностью и безнаказанностью при нарушении ими национального законодательства.
Министр выразил серьезную обеспокоенность в связи с наметившейся в последние годы тенденцией применения двойных стандартов на площадке Орхусской конвенции. «Вот уже второй раз подряд совещание сторон, с подачи ЕС, откладывает еще на четыре года принятие решения о нарушении им положений конвенции. Все эти обстоятельства дискредитируют механизм контроля соблюдения, подрывают ценность конвенции и ставят под сомнение целесообразность дальнейшего участия в ней», – подытожил Андрей Худык.
Фото: архив БЕЛТА