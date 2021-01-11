Китайская ассоциация музеев опубликовала четвертый список, состоящий из 74 национальных музеев Китая первого класса. В том числе в список вошел Художественный музей при университете Цинхуа, который официально открыли для посетителей в сентябре 2016 года. Общая строительная площадь музея составила 30 тысяч квадратных метров, пишет "Синьхуа".
Фото: "Синьхуа"
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Художественный музей при университете Цинхуа переведен в список национальных музеев Китая первого класса
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