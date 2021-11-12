Хренин: Вооруженные Силы Беларуси готовы жестко ответить на любые выпады

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– сказал министр обороны.Виктор Хренин отметил, что та военная активность, которая развязана нашими соседями в непосредственной близости от наших границ, по силам, средствам и масштабам никак не связана с миграционным кризисом:, – подчеркнул генерал-лейтенант.– резюмировал министр обороны Беларуси.