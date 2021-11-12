Хренин: Вооруженные Силы Беларуси готовы жестко ответить на любые выпады

Об этом в эфире "ВоенТВ" заявил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин.
– На вчерашнем совещании Главнокомандующим Вооруженными Силами Беларуси поставлена задача на комплексное отслеживание ситуации по периметру границы нашей страны. В рамках выполнения поставленной задачи мы детально изучаем обстановку на земле и в воздухе. Задействованы силы и средства радиотехнической, радиоэлектронной и радиолокационной разведки и ряд других составляющих для комплексной оценки и анализа обстановки, – сказал министр обороны.
Виктор Хренин отметил, что та военная активность, которая развязана нашими соседями в непосредственной близости от наших границ, по силам, средствам и масштабам никак не связана с миграционным кризисом:
– Мы отмечаем активизацию военной деятельности на гродненском направлении. Вблизи Государственной границы Беларуси, на ее западных рубежах создана группировка численностью свыше 15 тысяч человек. Данная группировка включает в себя подразделения органов управления от двух бригад территориальной обороны. Кроме того, отмечено развертывание сил и средств состава 16-й механизированной дивизии вооруженных сил Польши в районе населенного пункта Кузница. Также задействованы средства противовоздушной обороны, развернута группировка сил и средств специальных операций, подготовлена база для наращивания группировки на данном направлении. С этой целью развернуто 12 полевых лагерей для размещения военнослужащих и техники. Также отмечена военная активность на белорусско-литовском направлении, – подчеркнул генерал-лейтенант.
– Взаимодействие по линии разведывательных органов с Россией подтверждает наши выводы. Создается такое впечатление, что наши соседи, в частности Польша, в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем внутри Евросоюза готова развязать конфликт, в который хотят втянуть Европу. Хотим предостеречь горячие головы не переоценивать свои возможности – язык ультиматума, угроз и шантажа неприемлем. Вооруженные Силы Беларуси готовы ответить жестко на любые выпады. Созданная система реагирования на любые угрозы и вызовы позволяет нам обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости с нашим главным стратегическим союзником – Россией. Мы готовы защитить рубежи Союзного государства и в кратчайшие сроки создать необходимую группировку войск на любом направлении. Попытки запугать нас и безосновательно обвинить заставляют нас реагировать адекватно на данную ситуацию, – резюмировал министр обороны Беларуси.