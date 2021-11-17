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Хренин проведет переговоры с министром обороны Узбекистана

Начался официальный визит министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина в Республику Узбекистан. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.


– В соответствии с программой визита планируется встреча и переговоры с министром обороны Республики Узбекистан генерал-лейтенантом Баходиром Курбановым, посещение военных учебных заведений, а также учебно-тренировочного центра министерства обороны Узбекистана, – уточняется в сообщении.

Фото: Telegram-канал Министерства обороны
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