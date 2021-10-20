Хренин примет участие в заседании коллегии министерств обороны Беларуси и России

От белорусской стороны в заседании примут участие члены совместной коллегии во главе с министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Виктором Хрениным.Главы военных ведомств Беларуси и России обсудят актуальные вопросы взаимодействия: подведут итоги совместного стратегического учения "Запад-2021", рассмотрят вопросы, касающиеся реализации плана совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства, оценят совместную работу по противодействию героизации нацизма, а также ход выполнения программ военной составляющей Союзного государства.