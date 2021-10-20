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  2. Хренин примет участие в заседании коллегии министерств обороны Беларуси и России

Хренин примет участие в заседании коллегии министерств обороны Беларуси и России

Сегодня в Москве состоится заседание совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Беларусь.

Фото: БЕЛТА

От белорусской стороны в заседании примут участие члены совместной коллегии во главе с министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Виктором Хрениным.

Главы военных ведомств Беларуси и России обсудят актуальные вопросы взаимодействия: подведут итоги совместного стратегического учения "Запад-2021", рассмотрят вопросы, касающиеся реализации плана совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства, оценят совместную работу по противодействию героизации нацизма, а также ход выполнения программ военной составляющей Союзного государства.
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