Хренин о территориальной обороне: в нынешних условиях привлекать ее не планируем

Об этом по итогам совещания по вопросам военной безопасности, которое сегодня прошло в центре стратегического управления Министерства обороны с участием Главы государства, заявил журналистам министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин. Он подчеркнул, что вопросам территориальной обороны Президент уделяет очень пристальное внимание:
– В ходе своего доклада я озвучил то количество соответствующих мероприятий, которое мы планируем в следующем году. В том числе о проведении учений по прикрытию наших южных границ. То, что сегодня привлекаются силы территориальной обороны наших стран-соседей, – это их право привлекать их в таких случаях. За счет этого идет повышение военной активности. Мы не планируем в нынешних условиях привлекать нашу территориальную оборону, так как есть четко определенные задачи, для чего они у нас предназначены, в каком случае они будут применяться. Но в том, что они у нас есть, слаженны, укомплектованы, обеспеченны, в этом можете не сомневаться.
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