Хренин: на сегодняшний день все войска находятся в пунктах постоянной дислокации

Об этом по итогам совещания по вопросам военной безопасности, которое сегодня прошло в центре стратегического управления Министерства обороны с участием Главы государства, заявил журналистам министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин, отвечая на вопрос, является ли поведение наших соседей по милитаризации границ боязнью или наглостью?
– Это, наверное, их беспомощность и бессилие. Особенно руководства. Создавать такие группировки войск, в таком количестве против той ситуации, которую должны решать политики… Как говорил наш Президент и не раз, они просто пытаются отвлечь свое население от тех внутренних проблем, которых у них накопилось выше крыши. И они должны заниматься ими, а не бряцать оружием на границе. Наш Президент и сегодня четко подчеркнул: такими действиями они пытаются подтолкнуть нас на какие-то провокации. Но на сегодняшний день все войска находятся в пунктах постоянной дислокации. Мы начинаем заниматься плановой деятельностью. С 1 декабря после подготовительного периода активно начнем заниматься боевой подготовкой. Никаких дополнительных мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности Вооруженных Сил мы не проводим. Но наш Главнокомандующий четко поставил задачу: на любые их неадекватные действия мы делаем планы. В случаем необходимости мы начнем по этим планам действовать.
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