Такую точку зрения озвучил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая сегодня на пленарном заседании IX Московской конференции по международной безопасности, сообщает БЕЛТА.
Фото: ТАСС
– Мы понимаем, что Беларусь, как и любая другая страна, это лишь разменная фигура в большой игре за великую перезагрузку, мы плацдарм для сражения за богатства России, – обозначил руководитель ведомства. – И нас не оставят в покое в глобальной борьбе за контроль над планетой.
Министр сделал прогноз: в посткоронавирусный период борьба в мире вполне может обостриться.
– Ломать независимые государства продолжат всеми возможными способами, для этого уже сейчас принимается целый комплекс мер, – пояснил он.
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Хренин: Беларусь – плацдарм для сражения за богатства России
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