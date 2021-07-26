Хозяева на первом месте: медальный зачет на Олимпиаде по итогам 26 июля

Инфографика: olympics.com
По числу золотых медалей на лидируют японцы – они завоевали 8 таких наград за Олимпиаду. На втором месте США (7). А вот Китай опустился с первого места на третье. Атлеты из этой страны принесли в национальную олимпийскую копилку 6 золотых медалей. При этом у Японии также есть 2 серебра и 3 бронзы. У США, соответственно, 3 и 4 медали, а у Китая – 5 и 7.
Интересный факт: четыре золотые медали Японии из восьми спортсмены завоевали в одном виде спорта – дзюдо.Также в десятку лидеров проходят Россия (4/5/3 в соотношении золото/серебро/бронза), Великобритания (3/3/1), Южная Корея (3/0/4), Австралия (2/1/3), Косово (2/0/0), Италия (1/4/4) и Франция (1/2/2).
Если же судить по общему числу медалей, первенство удерживает Китай (18 наград). На втором месте США (14), на третьем – Япония (13).
Всего в представленном на официальном сайте Олимпиады списке сейчас 46 позиций. Беларуси в медальном зачете пока нет. Кроме России, из наших соседей в рейтинге представлена Украина, которая делит 42-е место с Египтом, Монголией и Турцией. В национальной олимпийской копилке Украины – две бронзы.
Об итогах 26 июля на Олимпиаде можно почитать, перейдя по этой ссылке.
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.