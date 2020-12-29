Хороводы с чемпионами

Как и в прежние годы, одними из самых активных участников акции «Наши дети» стали представители спорта. Приходить с подарками к тем, кому больше всех не хватает внимания и капельки счастья, в спорте стало уже доброй традицией. Вот и накануне руководители Национального олимпийского комитета и известные спортсмены заглянули в гости к воспитанникам Детского городка в Ленинском района Минска. Там еще с самого утра начались приготовления. На окнах – яркие гирлянды, в комнатах и коридорах – украшения и праздничная суета. Гостям здесь всегда рады, а те, в свою очередь, стараются сделать подобные встречи запоминающимися. Вот и в этот раз спортивная делегация прибыла не с пустыми руками. Первый вице-президент НОКа Виктор Лукашенко объяснил:



– Каким бы ни было настроение, на таких мероприятиях оно всегда становится радостным и трогательным. Когда видишь радость этих детей, понимаешь, что то, что мы делаем, очень важно. Рад, если нам удалось подарить этим ребятам немного радости и желания жить активно.



К слову, свои спортсмены есть и среди воспитанников Детского городка, а Станислав Полоцкий даже играет в составе волейбольного МАПИДа. Вместе с гостями и воспитатели, и их подопечные приняли участие в веселых конкурсах, которые всех ненадолго перенесли в детство.



– Очень здорово, что нам иногда удается стать частью таких праздников, – поделился впечатлениями призер чемпионата Европы и победитель II Европейских игр Максим Недосеков. – С таких вот детских воспоминаний и эмоций порой начинаются большие жизненные победы.