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  2. Хороший и очень плохой. В «Фантастических тварях-3» появятся два персонажа из «Гарри Поттера»

Хороший и очень плохой. В «Фантастических тварях-3» появятся два персонажа из «Гарри Поттера»

Персонажи из серии книг и фильмов о Гарри Поттере появятся в третьей части «Фантастических тварей», пишет Independent.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004)

Речь идет о Рубеусе Хагриде и Томе Реддле — юном Волан-де-Морте. При этом роль лесничего из школы магии Хогвартс достанется хорошо знакомому фанатам Поттерианы Робби Колтрейну, который играл добряка-полувеликана раньше. Кто сыграет Волан-де-Морте в юности пока неизвестно.

Режиссерское кресло проекта займет Дэвид Йейтс, который снял четыре части «Гарри Поттера» и первые две части «Фантастических тварей». Над сценарием вместе с автором серии книг о юном волшебнике Джоан Роулинг поработает Стив Кловз. Премьера картины запланирована на ноябрь 2021 года.

«Фантастические твари» являются приквел-спин-оффом Поттерианы. События первого фильма происходили за 65 лет до начала основной саги. В центре сюжета — британский волшебник и магический биолог Ньют Саламандер в исполнении обладателя «Оскара» Эдди Редмейна. Он также окончил Хогвартс, где учился на факультете Пуффендуй.

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