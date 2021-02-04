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Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

Как нарушители закона пытаются подменять понятия

Хорошая попытка, но нет

Они ведь так ничего и не поняли. Те девочки-припевочки, которые прямо с улиц отправились отбывать свои сутки и платить штрафы. И я теряюсь, не в силах понять: то ли прикидываются, то ли искренне полагают, что пострадали ни за что. Как, например, одна модель, бывшее лицо колготного бренда. Ольга Хижинкова во множестве интервью бесконечно повторяет, что сидела в камере исключительно за свою жизненную позицию. Что, серьезно?

Я был свидетелем летне-осенних уличных выступлений. Ни одного человека там не задерживали за его убеждения. Милиционеры с мегафонами не пытались повлиять на мировоззрение участников сборищ. Они не говорили: «Граждане, у вас неверные политические взгляды, не та жизненная платформа, поэтому разойдитесь!» Нет, людей методично и по многу раз предупреждали, что они тупо нарушают закон. Их хождения нарушают покой других граждан и порядок. Поэтому правоохранители терпеливо увещевали, что за такие несанкционированные мероприятия предусмотрена ответственность. Какие там у кого личные политические пристрастия, милиции по большому счету безразлично. Лишь бы все происходило в рамках закона. А наши невероятные плевали на него даже не втихаря. Нарушали открыто, со смаком, бахвалясь затем своими «подвигами» в задушевных аккаунтах Instagram. Гордо выкладывали фоточки и видосики, а потом деланно удивлялись: «Нас-то за что?»
Короче, дело было не во взглядах и ценностях, а всего лишь в формате их выражения. Так что хорошая попытка оправдаться, но нет, не прокатывает.
Госпожа Хижинкова и ей подобные много рассказывают о своих замечательных принципах. Говорят про солидарность и справедливость, человеколюбие и нетерпимость к насилию. Жаль, среди списка этих прекрасных ценностей у них не оказалось всего одной — уважения к закону. Будь она в наличии, не пришлось бы отвечать перед судом, а потом давить из окружающих слезу, изображая из себя пострадавшего за идею. Поясню грубо: если самая красивая девушка вздумает зарезать лягушку на площади ради, допустим, сохранения белых медведей, то накажут ее не за любовь к мишкам, а за публичное издевательство над земноводным. Нахальная подмена понятий слишком выпуклая штука, чтобы ее никто не заметил.

Модели со светлыми лицами, похоже, реально не соображают, в чем опасность незаконных собраний. Скажу лишь об одном обстоятельстве: любой самый искренний порыв участников подобных сходок может быть быстро оседлан силами, далекими от мирных целей. На горбу девочек в белых платьицах пожелают въехать в свой рай ребята с «коктейлями Молотова». Вспомнить хотя бы внезапную метаморфозу с символами уличных акций. Сначала это была невинная белая ленточка, ничего бело-красно-белого и рядом не валялось. А потом вдруг на идею площадных выступлений взгромоздились националисты и над толпой взвились бчб-флаги. Следом объявились анархисты, потом в радикальных чатах замелькали угрозы детям силовиков, затем на рельсах под Лидой оказались бетонные столбы… Все это взросло на дрожжах незаконных уличных тусовок, а не личных жизненных позиций рекламных див.

Кстати, тот же процесс подмены понятий происходит сейчас и с бело-красно-белым флагом. Хор телеграм-каналов и интернет-ресурсов пытается убедить своих пользователей, будто этот символ собираются признать экстремистским якобы за его глубокое историческое значение, национальную сущность и т.д. Не надо натягивать сову на глобус, ребята. Все куда проще. За последние полгода бчб-флаг серьезно испачкался в радикализме. Стоять бы ему мирно в музее, если бы он действительно не превратился в символ нарушителей законности. «Веселый Роджер», допустим, тоже не виноват, что его избрали своим стягом пираты. Но с тех пор изображение черепа и костей в мире трактуется однозначно. Так что если кто и старался, чтобы бчб-флаг был запрещен, то больше всех преуспели в этом те, кто лихо под ним разгуливал, демонстративно чихая на закон.


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