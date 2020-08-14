Холдинг организаций стекольной промышленности будет создан в Беларуси в ближайшее время

Холдинг организаций стекольной промышленности будет создан в нашей стране в ближайшее время. Процесс его формирования сейчас находится на финальной стадии. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ОАО «Гродненский стеклозавод» Юрий Скрипко по итогам совещания у Главы государства по актуальным вопросам функционирования и повышения эффективности строительной отрасли:



– Есть положительные примеры, есть хороший эффект от объединения. Поэтому вопрос будет прорабатываться и скоро ему будет найдено решение.



Отвечая на вопрос, чем отдельным заводам поможет объединение в холдинг – а ожидается, что в его состав войдут ОАО «Гомельстекло», «Гродненский стеклозавод» (с филиалом «Елизово»), стеклозавод «Неман», «Белмедстекло»), – Юрий Скрипко отметил следующее:



– Самая главная польза – это объединение компетенций. Несколько лет назад Гродненский стеклозавод был объединен с «Елизово». Сделка была довольно-таки резонансной, но прошло два года и все очень довольны. Люди обменялись опытом, мы стали дешевле покупать сырье, более умело продавать свою годную продукцию. Все это позволило повысить эффективность в разы.