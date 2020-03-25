Хоккей. Скабелка отказался продолжать работу со сборной Казахстана

Белорусский тренер Андрей Скабелка отказался продолжать совмещать работу в «Барысе» и сборной Казахстана по хоккею.

Ранее президент казахстанского клуба Борис Иванищев сообщил, что белорусскому специалисту предложили подписать новый контракт. Действующее соглашение сторон завершается 30 апреля.

«Есть нюансы, которые я озвучил. Есть такой вопрос — это совмещение постов», — сказал 49-летний тренер в интервью Bestnews TV, комментируя вопрос, почему он пока не продлевает контракт.

В этом сезоне «Барыс» занял второе место в Восточной конференции и пробился во второй раунд плей-офф КХЛ, где должен был сыграть с «Сибирью», однако казахстанская команда снялась с розыгрыша из-за пандемии коронавируса. Впоследствии Кубок Гагарина был приостановлен.

Сборная Казахстана под руководством Скабелки на предолимпийском отборочном турнире в Нур-Султане проиграла команде Польши и потеряла шансы выступить на Играх-2022 в Пекине.