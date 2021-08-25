Хлеборобы Беларуси собрали около 6,3 млн тонн зерна

В Минской области собрано 1613,2 тыс. тонн зерна. На Брестчине аграрии достигли показателей в 1175,0 тыс. тонн. Там осталось освоить подтопленные участки, куда не может войти сельхозтехника. На третьем месте по показателям Гродненская область (1085,1 тыс. тонн зерна). В Могилевской области собрано 849,7 тыс. тонн, а в Гомельской к этому утру аграрии показали результат в 778,6 тыс. тонн зерна. На Витебщине собрано 767,7 тыс. тонн зерна.Гречиха на белорусских полях убрана с 0,21 тыс. га, что составляет 0,70% от общего плана.На финишной прямой уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса). На первом месте - Минская область. Там собрано 459,1 тыс. га, однако по темпам уборки лучшие показатели у Могилевской области (106,1% к общему плану).Льна вытереблено уже 41,1 тыс. га (это 99,2% уборочной площади). Витебщина (96,8%) догоняет пять областей, которые ранее уже завершили работы.Сена в республике заготовлено 862,2 тыс. тонн (77,2%). Сенажа в текущем году заготовили 12 199,4 тыс. тонн (90,3% ).