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Хлеборобы Беларуси намолотили более 4,8 млн тонн зерна

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия на 11 августа, белорусские аграрии засыпали в закрома республики 4862,5 тыс. тонн зерна при средней урожайности 32 ц/га.


На сегодняшний день вновь лидирует Минская область с показателем 1184,4 тыс. тонн зерна. Следом идет Брестская область, где аграрии намолотили 1002,9 тыс. тонн. В тройке лучших - Могилевская область. Там хлеборобы вышли на результат 720,5 тыс. тонн. 

Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) в стране убрано уже 70 процентов площадей. Лидирует Минская область (328,8 тыс.га), однако высокий результат по темпам выполнения плана у Брестчины. Там уборочная завершена на 83,6 к плану.

В Беларуси овса убрано более половины площадей (59 процентов общего плана). 

В стране заготовлено 830,2 тыс. тонн сена (74,3% к плану).
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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