Хлеборобы Беларуси намолотили более 4,8 млн тонн зерна

На сегодняшний день вновь лидирует Минская область с показателем 1184,4 тыс. тонн зерна. Следом идет Брестская область, где аграрии намолотили 1002,9 тыс. тонн. В тройке лучших - Могилевская область. Там хлеборобы вышли на результат 720,5 тыс. тонн.Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) в стране убрано уже 70 процентов площадей. Лидирует Минская область (328,8 тыс.га), однако высокий результат по темпам выполнения плана у Брестчины. Там уборочная завершена на 83,6 к плану.В Беларуси овса убрано более половины площадей (59 процентов общего плана).В стране заготовлено 830,2 тыс. тонн сена (74,3% к плану).