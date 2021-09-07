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  2. ХК «Динамо-Минск» сыграет 7 сентября в Ярославле в годовщину трагедии «Локомотива»

ХК «Динамо-Минск» сыграет 7 сентября в Ярославле в годовщину трагедии «Локомотива»

Хоккеисты «Динамо-Минск» проведут 7 сентября третий выездной матч нового сезона в КХЛ. Примечательно, что в этот день «зубры» сыграют в Ярославле с местным «Локомотивом». Это следует из информации, размещенной на официальном сайте НОК.


Десять лет назад 7 сентября произошла трагедия с хоккейной командой из Ярославля, которая вылетала на матч в столицу Беларуси. Из-за авиакатастрофы игра не состоялась.

В результате аварии воздушного судна также погиб один из лучших белорусских защитников Руслан Салей.

Хоккеисты «Динамо-Минск» отдали сегодня в Ярославле дань памяти погибшим коллегам и друзьям.

Матч на «Арене-2000» начнется в 19:30 с памятной церемонии о погибших ребятах.

Фото: ХК «Динамо-Минск»
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