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Хаббл сделал снимок очередной далекой галактики

Она расположена в 270 млн световых лет от Земли, сообщает сайт обсерватории.


Космический телескоп Хаббл сделал снимок далекой галактики NGC 4907. Эта спиральная галактика расположена на расстоянии 270 миллионов световых лет от Земли. Под галактикой ярко светит звезда, которая на самом деле находится в нашей галактике Млечный Путь.

– Эта звезда выглядит намного ярче, чем многие миллионы звезд в NGC 4907, так как находится в 100 000 раз ближе  – на расстоянии всего 2500 световых лет от нас, – сказано в сообщении обсерватории.

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