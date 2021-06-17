Комитет государственного контроля в Бобруйске провел мониторинг, по результатам которого было принято решение приостановить работу шести аптек частной сети, передает БЕЛТА.
– Комитет во взаимодействии с государственными и общественными организациями с марта на системной основе проводит мониторинг изменения цен на лекарства. В целом контрольными мероприятиями охвачено более 1000 аптек всех форм собственности. Так, недавно в Бобруйске до устранения нарушений была приостановлена деятельность шести аптек частной сети, – уточнили в КГК.
В ходе проверок госконтролеры выявили факты необоснованного завышения стоимости товаров, а также несоблюдение лицензионных требований по обеспечению наличия в аптеках обязательного перечня лекарственных средств.
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КГК: в Бобруйске приостановлена деятельность шести частных аптек
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