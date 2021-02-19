Уполномоченными органами ЕАЭС в целом соблюдается порядок распределения ввозных таможенных пошлин. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Комитета государственного контроля Дмитрий Баско перед началом совместного заседания коллегий высших органов финансового контроля государств –членов ЕАЭС.
– В соответствии с договором о ЕАЭС высшими органами финансового контроля ЕАЭС ежегодно проводятся контрольные мероприятия по вопросам проверки соблюдения требований уполномоченными органами государств – членов союза – а это министерства финансов и казначейства – проверки соблюдения требований протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Надо сказать, что сегодня на заседании рассматривается вопрос соблюдения данного протокола в 2019 году. Отмечу, что уполномоченными органами в целом соблюдается порядок распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Также в последние годы наблюдается тенденция увеличения поступлений.
Дмитрий Баско сообщил, что в 2019 году в бюджеты государств – членов ЕАЭС поступило 12,7 млрд долларов, что на 3% больше, чем в 2018 году.
– В бюджет Беларуси в 2019 году поступило 1,2 млрд белорусских рублей, что составляет около 5% всех доходов республиканского бюджета. Также надо отметить, что с 2020 года для нашей страны увеличен норматив распределения ввозных таможенных пошлин. Он составил 4,86%.
Говоря о недостатках, заместитель председателя КГК отметил, что в отношении двух стран ЕАЭС установлены отдельные нарушения:
– Это в отношении Казахстана и Кыргызстана в части отдельных фактов нераспределения ввозных таможенных пошлин. На сегодняшний день проводятся мероприятия по устранению выявленных нарушений. А со стороны Кыргызской Республики все вопросы уже сняты.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
584
КГК: уполномоченными органами ЕАЭС в целом соблюдается порядок распределения ввозных таможенных пошлин
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter