КГК проведет горячую линию на тему доступности и качества банковских услуг 10 декабря

Комитет государственного контроля 10 декабря проведет горячую линию на тему "Доступность и качество банковских услуг". Такая информация размещена на сайте контрольного ведомства.
Жители Беларуси могут сообщить о фактах навязывания банками дополнительных услуг; лоббировании интересов страховых или лизинговых компаний, финансовых консультантов; о необоснованно высокой стоимости услуг или завышенном размере штрафных санкций; отсутствии инфраструктуры для снятия наличных денежных средств с банковских карт.
Комитет госконтроля предлагает гражданам высказать конструктивные предложения по улучшению ситуации. Обратиться можно по номеру 8 (017) 328-69-40. Звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00.
В КГК отметили, что будет проанализировано каждое обращение и дана объективная оценка изложенным фактам.