SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. КГК проведет горячую линию на тему доступности и качества банковских услуг 10 декабря

КГК проведет горячую линию на тему доступности и качества банковских услуг 10 декабря

Комитет государственного контроля 10 декабря проведет горячую линию на тему "Доступность и качество банковских услуг". Такая информация размещена на сайте контрольного ведомства.


Жители Беларуси могут сообщить о фактах навязывания банками дополнительных услуг; лоббировании интересов страховых или лизинговых компаний, финансовых консультантов; о необоснованно высокой стоимости услуг или завышенном размере штрафных санкций; отсутствии инфраструктуры для снятия наличных денежных средств с банковских карт.

Комитет госконтроля предлагает гражданам высказать конструктивные предложения по улучшению ситуации. Обратиться можно по номеру 8 (017) 328-69-40. Звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00.

В КГК отметили, что будет проанализировано каждое обращение и дана объективная оценка изложенным фактам.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы