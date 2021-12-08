КГК проведет горячую линию на тему доступности и качества банковских услуг 10 декабря

Жители Беларуси могут сообщить о фактах навязывания банками дополнительных услуг; лоббировании интересов страховых или лизинговых компаний, финансовых консультантов; о необоснованно высокой стоимости услуг или завышенном размере штрафных санкций; отсутствии инфраструктуры для снятия наличных денежных средств с банковских карт.Комитет госконтроля предлагает гражданам высказать конструктивные предложения по улучшению ситуации. Обратиться можно по номеру 8 (017) 328-69-40. Звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00.В КГК отметили, что будет проанализировано каждое обращение и дана объективная оценка изложенным фактам.