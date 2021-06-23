КГК Гомельской области проведет горячую линию по обеспеченности питьевой водой

Уточняется, что мероприятие пройдет с 10:00 до 12:00. Задать вопросы можно по номерам 8 (0232) 23-83-91 и 23-83-92. Во время горячей линии у граждан также будет возможность сообщить в КГК о проблемах в оказании услуг водоснабжения и высказать предложения по улучшению ситуации.Комитет госконтроля Гомельской области проводит в регионе мониторинг выполнения государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021–2025 годы.