Казимир Знайдинский: отдал свой голос за мир, социальные гарантии, спокойствие и стабильность

Принявший в воскресенье участие в голосовании по выборам Президента председатель правления Гродненского городского отдела общественной организации «Союз поляков на Беларуси» Казимир Знайдинский в беседе с корреспондентом sb.by рассказал о том, что именно повлияло на его выбор.

– Гродно за последнее время приобрел поистине европейский лоск, что не может не привлекать внимание туристов со всего мира. Вдумайтесь в эту цифру: только за прошлый год и только в рамках безвиза в нашем городе более 80 тысяч иностранцев! Мы с удовольствием принимаем гостей, проводим множество совместных мероприятий, среди которых масштабные международные фестивали «Казюкi» и «Августовский канал в культуре трех народов» – они уже давно стали брендовыми.

Наше общественное объединение в настоящее время насчитывает более 4500 этнических поляков. И больше всего нас именно на Гродненщине. При этом в Гродно и Волковыске успешно работают польские школы, а в каждом, даже небольшом, городке области есть кружки и факультативы, люди изучают польскую историю, культуру и язык. За последние годы культурные связи с географическими соседями, имеющими схожую историю, язык и менталитет, значительно укрепились. Это заслуга государства, в котором абсолютно все нации и народности равны. Поэтому сегодня я проголосовал за мир, социальные гарантии, спокойствие и стабильность.