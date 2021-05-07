Такую точку зрения озвучил сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» гендиректор телеканала СТВ Кирилл Казаков.
Было отмечено, что в последнее время в гостях телеканала СТВ стало появляться больше блогеров:
– То, что телевидение должно погибнуть из-за YouTube, это парадоксальная история. К примеру, лицом нашего телеканала стал блогер Алексей Голиков. Часто появляется у нас и популярная тиктокерша Стюша Тайм. Мы первая телекомпания в Беларуси, где официально есть два редактора из TikTok. Я считаю, что гостелеканалы вполне могут быть представлены и на этом видеосервисе, – высказался Кирилл Казаков и добавил, что многие белорусские блогеры сегодня хотят работать с ведущими государственными каналами.
По словам гендиректора, блогеры стремятся на телевидение и для того, чтобы расширить свою аудиторию.
Кирилл Казаков также добавил, что сейчас в Беларуси все еще происходит «перерождение» национального телевидения.
Он озвучил свое мнение и о современных ток-шоу:
– Я считаю, что в Беларуси нет культуры ток-шоу. Некоторые ведущие не умеют удерживать аудиторию. Здесь важна харизма и тех людей, которые приходят в качестве экспертов. Уже сформирован так называемый пул экспертов: эти люди посещают нас, телеканал ОНТ, появляются и в эфире «Альфа Радио», – подвел итог руководитель.
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Казаков: телевидение не должно погибнуть из-за YouTube – это парадоксальная история
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