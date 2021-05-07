Казаков: телевидение не должно погибнуть из-за YouTube – это парадоксальная история

Было отмечено, что в последнее время в гостях телеканала СТВ стало появляться больше блогеров:– высказался Кирилл Казаков и добавил, что многие белорусские блогеры сегодня хотят работать с ведущими государственными каналами.По словам гендиректора, блогеры стремятся на телевидение и для того, чтобы расширить свою аудиторию.Кирилл Казаков также добавил, что сейчас в Беларуси все еще происходит «перерождение» национального телевидения.Он озвучил свое мнение и о современных ток-шоу:– подвел итог руководитель.