Минздрав Казахстана выдал временную регистрацию отечественной вакцине от коронавируса KazCOVID-in, пишет Lenta.ru.
Как рассказал зампредседателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Нурлыбек Асылбеков, сейчас вакцина проходит третью стадию клинических испытаний. Он добавил, что документ был выдан компании – разработчику вакцины еще 31 декабря.
Если тесты завершатся удачно, то, по словам Асылбекова, применять препарат для вакцинации казахские медики смогут в начале весны.
Фото: pixabay.com
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Казахстан зарегистрировал национальную вакцину от COVID-19
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