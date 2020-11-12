Картун встретился со слушателями Академии управления

Сегодня в Институте государственной службы состоялась встреча заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Андрея Картуна со слушателями второго курса специальности «Государственное строительство». Темой выступления была конкурентная политика и антимонопольное регулирование в Беларуси, сообщается на официальном сайте Академии управления при Президенте.
Во время встречи слушателям рассказали о деятельности Министерства антимонопольного регулирования и торговли, среди главных задач которого выделяются регулирование естественных монополий, деятельности доминантов, государственных закупок, потребительского рынка, защита прав потребителей и регулирование рекламной деятельности, развитие биржевой торговли и конкуренции в отраслях экономики, а также контроль в регулируемых сферах.
Заместитель главы МАРТ отметил, что задачи министерства реализуются через совершенствование нормативных актов, формирование практик и адвокатирование конкуренции, а также развитие международного сотрудничества.
Также Андрей Картун рассказал об основных стратегических целях работы министерства: развитие конкуренции на рынках с ограниченной конкурентной средой, формирование правовой и институциональной среды антимонопольного регулирования, эффективная тарифная политика и стимулирование проведения процедур государственных закупок на основе конкурентного выбора.
Кроме того, во время занятия были рассмотрены вопросы регулирования деятельности естественных монополий, проблемы тарифного регулирования услуг естественных монополий, ценовое регулирование доминантов, системы мониторинга цен на потребительском рынке и другие.
Фото: pac.by
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