Картонные кровати и богатая кухня: взгляд на жизнь в олимпийской деревне изнутри

В Токио совсем скоро стартуют летние Олимпийские игры – в деревню атлетов продолжают прибывать спортсмены. Всего же в районе на берегу Токийского залива разместится более 10 тысяч человек. О том, как течет жизнь в Олимпийской деревне и как адаптируется к ней белорусская сборная, рассказали в пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК).
Немного о масштабе: в деревне 21 здание. Кажется, немного, но в каждом из них от 14 до 18 этажей, а комнат всего – около 3,6 тысячи. Находится спортивное поселение на острове Харуми в центральном районе Токио. Кроме жилых помещений и столовой в деревне также есть сувенирный магазин, кафе, почта, парикмахерская, фотостудия и химчистка, а также станция допинг-контроля и медпункт.
А теперь – о белорусах. Как рассказали в НОК, соседями наших соотечественников являются сборные Румынии, Молдовы, Грузии, Украины, Доминиканской Республики, Болгарии и Катара.
Условия быта в комнатах спортсменов достаточно скромные, но никто не жалуется. Как пишет НОК, «к особенностям и аскетичности быта команда относится с пониманием, старается не обращать на мелкие недочеты внимания». Тут можно вспомнить уже ставшие знаменитыми кровати из картона (это не преувеличение). Но в комитете уверяют, что с этим тоже нет никаких проблем: «Серьезных травм во сне пока никто из атлетов не получил <…> Все сходятся во мнении: условия проживания скромные, но необходимым олимпийская сборная обеспечена».
Важный аспект – питание спортсменов. Ему на Олимпиаде уделяют огромное внимание: столовая для атлетов занимает два этажа, а на выбор им предлагают примерно 700 наименований блюд разных кухонь мира.
«Столовая у нас в деревне круглосуточная. Конечно, приходится выполнять все санитарные требования, людей в одном месте, действительно, собирается много, поэтому надо быть осторожным. Питание разнообразное, можно попробовать и японскую кухню, и европейскую. Взяла всего понемногу, чтобы попробовать, но перед тренировками объедаться не стоит», – рассказала белорусская лучница Карина Деминская.
После окончания Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио деревня атлетов перейдет в жилой фонд столицы Японии. А картонные кровати отправят на переработку.
Фото: НОК
Опубликовано:
1270
Картонные кровати и богатая кухня: взгляд на жизнь в олимпийской деревне изнутри
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: