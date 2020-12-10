Карточки, монстры и истории. В Беларуси разработали настольную правовую игру для детей с инвалидностью

– рассказалОсновная площадка игры оформлена в виде карты с препятствиями. Чтобы победить, детям нужно провести фигурку мальчика по тропинке к дому, минуя монстров и решая задачки. Для этого используются «карточки прав и ситуаций» – ребенку нужно определить, какое из его прав нарушается в разных историях. Если ответ верный, мальчик движется дальше к дому, а если неверный – на карте появляется фигурка монстра. Впрочем, это не беда: игроки могут исправить свои ошибки, используя «жетоны яблок». Правда, число таких съедобных спасителей ограничено, поэтому дети сразу будут замотивированы отвечать правильно.Игра предусмотрена для детей от 6 лет, а ребята постарше могут выбрать уровни с усложнениями – без коллективного принятия решений, возможности ответить повторно в случае ошибки и подсказок с названиями прав. Также можно проходить тернистый путь настольной игры с поддержкой взрослых и ведущим.Объединение передало игры в девять домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Также «Право имею» доступна для использования во всех Центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Беларуси.Проект «Знать, чтобы помогать» реализуется БОО «Мир без границ» совместно с Министерством труда и социальной защиты при поддержке неправительственной организации «ЭРИКС партнер по развитию» с 2018 года.Фото предоставлено разработчиками игры