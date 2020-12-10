Карточки, монстры и истории. В Беларуси разработали настольную правовую игру для детей с инвалидностью

Цель разработки – в доступной форме рассказать детям, как они могут воспользоваться своими правами. Игру выпустило благотворительное общественное объединение «Мир без границ» в рамках проекта «Знать, чтобы помогать», направленного на поддержку детей с инвалидностью и реализацию их прав.
«Игра «Право имею» создавалась в первую очередь для детей с инвалидностью, проживающих в домах-интернатах, и специалистов, которые с ними работают. Очень важно, чтобы сами дети знали, какие у них есть права, а специалисты помогли и научили практическому применению этих прав. В домах-интернатах для детей с особенностями психофизического развития сейчас находятся около 1400 детей и молодых людей в возрасте от 4 до 35 лет. У каждого ребенка, вне зависимости от условий проживания, есть право на полноценное и счастливое детство, личные права, гарантированные национальным и международным законодательством», – рассказал ведущий специалист БОО «Мир без границ» Валентин Чернякевич.
Основная площадка игры оформлена в виде карты с препятствиями. Чтобы победить, детям нужно провести фигурку мальчика по тропинке к дому, минуя монстров и решая задачки. Для этого используются «карточки прав и ситуаций» – ребенку нужно определить, какое из его прав нарушается в разных историях. Если ответ верный, мальчик движется дальше к дому, а если неверный – на карте появляется фигурка монстра. Впрочем, это не беда: игроки могут исправить свои ошибки, используя «жетоны яблок». Правда, число таких съедобных спасителей ограничено, поэтому дети сразу будут замотивированы отвечать правильно.
Игра предусмотрена для детей от 6 лет, а ребята постарше могут выбрать уровни с усложнениями – без коллективного принятия решений, возможности ответить повторно в случае ошибки и подсказок с названиями прав. Также можно проходить тернистый путь настольной игры с поддержкой взрослых и ведущим.
Объединение передало игры в девять домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Также «Право имею» доступна для использования во всех Центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Беларуси.
Проект «Знать, чтобы помогать» реализуется БОО «Мир без границ» совместно с Министерством труда и социальной защиты при поддержке неправительственной организации «ЭРИКС партнер по развитию» с 2018 года.
Фото предоставлено разработчиками игры
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Карточки, монстры и истории. В Беларуси разработали настольную правовую игру для детей с инвалидностью
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