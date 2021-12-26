SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Карпенков поздравил воспитанников детского военно-патриотического клуба "Рысь"

Карпенков поздравил воспитанников детского военно-патриотического клуба "Рысь"

Сегодня с воспитанниками детского военно-патриотического клуба "Рысь" подвели своеобразные итоги этого полугодия, а также поздравили их с Рождеством и наступающим Новым годом. Такой информацией поделились в пресс-службе клуба. 


Заместитель Министра внутренних дел - командующий внутренними войсками генерал-майор Николай Карпенков вместе с Дедом Морозом вручили каждому юному "рысенку" сладкие подарки и плюшевого символа клуба, который в предстоящий год Тигра обязательно принесет им успех. 





Фото: t.me/blik20
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы