Карпенков поздравил воспитанников детского военно-патриотического клуба "Рысь"

Сегодня с воспитанниками детского военно-патриотического клуба "Рысь" подвели своеобразные итоги этого полугодия, а также поздравили их с Рождеством и наступающим Новым годом. Такой информацией поделились в пресс-службе клуба.
Заместитель Министра внутренних дел - командующий внутренними войсками генерал-майор Николай Карпенков вместе с Дедом Морозом вручили каждому юному "рысенку" сладкие подарки и плюшевого символа клуба, который в предстоящий год Тигра обязательно принесет им успех.
Фото: t.me/blik20