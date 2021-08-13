Карпенков о событиях 2020-го: это была очень грамотно спланированная гибридная война с созданием условий для «цветной революции»

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Оценивая события 2020 года в Беларуси, Николай Карпенков сказал, что это былаподчеркнул он.Замминистра внутренних дел отметил, что задолго до августовских событий наблюдались «нападки на органы внутренних дел»:(деструктивные силы. – Прим.ред.)Николай Карпенков добавил:– подытожил спикер.