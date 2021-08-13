Карпенков о событиях 2020-го: это была очень грамотно спланированная гибридная война с созданием условий для «цветной революции»

Об этом заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков заявил в интервью телеканалу RT.
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Оценивая события 2020 года в Беларуси, Николай Карпенков сказал, что это была «очень грамотно спланированная гибридная война с созданием условий для «цветной революции». «Может, даже с более далеко идущими планами, которые касались бы не только Беларуси, но и геополитических целей. Думаю, что [Россия] в этой ситуации в стороне бы не осталась», – подчеркнул он.
Замминистра внутренних дел отметил, что задолго до августовских событий наблюдались «нападки на органы внутренних дел»:
– На протяжении многих лет троллили, создавали такой образ «что бы ни сделал милиционер, это все неправильно». То есть они (деструктивные силы. – Прим.ред.) подготавливали [население] к тому, чтобы потом все наши действия оболгать, нас обесчеловечить и любое абсолютно справедливое действие сотрудников милиции признавать ненужным, неправильным.
Николай Карпенков добавил:
– Народ, конечно, увязывает действующую власть и милицию. Где-то через милицию пытались скомпрометировать все руководство нашей страны, все то, что у нас в стране создано и сделано. Мы работали по-честному, видели все эти провокации, что они готовятся. Но старались работать грамотно, не перенапрягая ситуацию, без каких-либо превентивных задержаний, без резонансных моментов, серьезно не освещая это в СМИ.
«Были выпады блогеров (Тихановского, Кабанова, Петрухина), которые откровенно оскорбляли сотрудников органов внутренних дел. Начали нас сравнивать с фашистами, с карателями… Но были установки, что мы должны выдержать все и выборы должны состояться во что бы то ни стало», – подытожил спикер.