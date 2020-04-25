Карпенко: все решения будут приняты в пользу школьников и будущих абитуриентов

Адрес не случайный, говорит министр, который патронирует этот профилакторий. В учебном году здесь отдыхают студенты, а летом - дети, пять смен по 240 человек. Да и часть денег от субботника в этом году идет на подготовку как раз летних лагерей., - подчеркнул Игорь Карпенко.Отвечая на вопросы корреспондента sb.by о завершении учебного года, Игорь Карпенко рассказал подробности организации занятий в четвертой четверти: