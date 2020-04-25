Карпенко: все решения будут приняты в пользу школьников и будущих абитуриентов

Так во время работы на республиканском субботнике рассказал об аттестации школьников министр образования Игорь Карпенко, который отправился трудиться на территории санатория-профилактория БНТУ "Политехник". Вместе с коллегами по ведомству он высаживал пушистые туи. А затем участники субботника помогали сотрудникам и студенческому педагогическому отряду БНТУ облагораживать территорию: убирать прошлогоднюю листву, устанавливать скамейки.
Адрес не случайный, говорит министр, который патронирует этот профилакторий. В учебном году здесь отдыхают студенты, а летом - дети, пять смен по 240 человек. Да и часть денег от субботника в этом году идет на подготовку как раз летних лагерей.
- Субботник - это прекрасная традиция в нашей стране, - подчеркнул Игорь Карпенко. - Тем более что мы своими руками облагораживаем нашу землю, нашу территорию после зимней спячки. И это хорошее подспорье для молодых людей, с нами работают студенты БНТУ, которые видят, как старшее поколение и молодежь заботятся о своем доме, который называется Беларусь.
Отвечая на вопросы корреспондента sb.by о завершении учебного года, Игорь Карпенко рассказал подробности организации занятий в четвертой четверти:
- Мы работаем. Сегодня школьники учатся за понедельник, вчера на занятиях было порядка 37 процентов детей. Те, кто не пришел, получают задания индивидуально для проработки. В любом случае мы всех оценим, каких-то проблем я не вижу. Конечно, чуть сложнее для выпускников, потому что им надо завершить учебный год и подготовиться к вступительной кампании. В любом случае все решения, которые будут приняты, будут в пользу школьников и будущих абитуриентов.