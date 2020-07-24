Карпенко: в стране создана система поддержки талантливой и одаренной молодежи

Об этом министр образования Игорь Карпенко заявил во время торжественной церемонии возложения цветов к стеле «Минск – город-герой» участниками республиканского молодежного поезда «#Беларусь. Моладзь. Натхненне».

Также министр обратил внимание на то, что государство делает все для того, чтобы молодежь заняла достойное место в обществе:

– Реализуется широкий сегмент социальных гарантий по поддержке молодых семей, молодым специалистам оказывается поддержка в выборе первого рабочего места, в решении жилищных вопросов. Знания и умения молодых граждан сегодня востребованы во всех отраслях народного хозяйства, промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере. Молодые белорусы имеют широкие возможности для реализации себя в общественно-политической, профессиональной, культурной и спортивной деятельности, в том числе через различные формы самоуправления и гражданские инициативы. Но самое главное, наша молодежь стремится быть достойными гражданами своего государства, вносить свой посильный вклад в построение сильной и процветающей Беларуси.