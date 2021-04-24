Карпенко: в 2020-м Беларусь столкнулась с гибридной войной - по сути, с попыткой контрреволюционного переворота

- подчеркнул он.Игорь Карпенко подчеркнул:Кроме того, подчеркнул Игорь Карпенко, впервые в белорусской практике в протест были широко вовлечены криминальные и прочие асоциальные элементы:Второй секретарь ЦК КПБ, являющийся также министром образования Беларуси, также обратил внимание участников пленума на так называемые новые медиа:Республиканский пленум КПБ созван для рассмотрения ряда вопросов, один из которых - организационно-полемическое укрепление партийных структур и повышение роли первичных партийных организаций КПБ. Также на нем планируется принять совместное заявление ЦК и Совета КПБ о неудачной попытке госпереворота, предпринятой в Беларуси в 2021 году.На данный момент партия насчитывает порядка 6 тысяч членов, имеет 11 представителей в Палате представителей Национального собрания Беларуси - это самое большое партийное представительство в Парламенте. Еще более 300 членов КПБ - в местных Советах. Партия ведет работу над созданием молодежной организации, издает собственную газету «Коммунист Беларуси. Мы и время».