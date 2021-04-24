Карпенко: в 2020-м Беларусь столкнулась с гибридной войной - по сути, с попыткой контрреволюционного переворота

В Беларуси прогрессивную модель развития в 2020 году пытались заменить деструктивной, нацеленной на развал страны. Причем впервые в белорусской практике в протест были широко вовлечены криминальные и прочие асоциальные элементы. Об этом заявил второй секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Игорь Карпенко в ходе республиканского пленума КПБ, проходящего сегодня в Минске.
- В 2020-м Беларусь испытала на себе разнообразные формы гибридной войной и подверглась беспрецедентному вмешательству извне. Все это в ряде СМИ представляется как революция - а по сути является контрреволюционным переворотом, мятежом, направленном на устранение политического руководства страны и развала социального независимого государства, - подчеркнул он.
Игорь Карпенко подчеркнул:
- В Беларуси прогрессивную социальную модель, которая по своим характеристикам ближе к социалистической, пытаются заменить откровенно капиталистической под лозунгами антикоммунизма, антисоветизма, национализма и русофобии. Движущей силой контрреволюционного мятежа является элементы так называемой национальной буржуазии, вошедшей в сговор с внешними силами, которые преследуют в Беларуси свои геополитические цели. Капиталы этой группы формировались разными путями, но определяющую роль в ней сегодня играет IT-сектор, который работает на западный рынок.
Кроме того, подчеркнул Игорь Карпенко, впервые в белорусской практике в протест были широко вовлечены криминальные и прочие асоциальные элементы:
- Они стали ударной силой беспорядков. Надо трезво понимать, что им безразличны культурные, исторические и иные аргументы, которые традиционно транслирует оппозиция. Зато у них находит отклик агитация на лексике уголовных «понятий»: прямая агрессия по отношению к МВД, корыстные и хулиганские мотивы.
Второй секретарь ЦК КПБ, являющийся также министром образования Беларуси, также обратил внимание участников пленума на так называемые новые медиа:
- Содержание телеграмм-каналов рассчитано на лиц, не имеющих образования, постоянной работы и обладающих низкой культурой. К сожалению, такие маргинальные категории понимают только силу и наказание - так устроена их ценностная система. Несмотря на то, что протесты координировались при участии националистического ядра, даже сегодня, спустя 9 месяцев ежедневной обработки, рядовые участники протестов все равно имеют крайне смутное представление о националистических идеях и об истории бчб-символики. Так, опрос учащихся по вузам показывает, что большинство не знает о бчб вообще никаких фактов - ни позитивных, ни негативных, и в целом относится к истории безразлично.
Республиканский пленум КПБ созван для рассмотрения ряда вопросов, один из которых - организационно-полемическое укрепление партийных структур и повышение роли первичных партийных организаций КПБ. Также на нем планируется принять совместное заявление ЦК и Совета КПБ о неудачной попытке госпереворота, предпринятой в Беларуси в 2021 году.
На данный момент партия насчитывает порядка 6 тысяч членов, имеет 11 представителей в Палате представителей Национального собрания Беларуси - это самое большое партийное представительство в Парламенте. Еще более 300 членов КПБ - в местных Советах. Партия ведет работу над созданием молодежной организации, издает собственную газету «Коммунист Беларуси. Мы и время».
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Карпенко: в 2020-м Беларусь столкнулась с гибридной войной - по сути, с попыткой контрреволюционного переворота
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